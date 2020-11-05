عودة 179 نازحا من مخيمات المدينة السياحية وعامرية الفلوجة الى مناطقها في الانبار

2020/11/05 | 12:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان

فائق جابرو ان دفعة جديدة من النازحين

عادت الى مناطق سكناهم الاصلية في اقضية

ونواحي محافظة الانبار ، وذلك ضمن

برنامج العودة الطوعية والآمنة التي

تنظمها الوزارة .

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