2020/11/05 | 12:25 - المصدر: عين العراق

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الخميس 5 نوفمبر 2020 | 12:11 مساءً | عدد القراءات : 17

تظاهرة ضد الكاظمي لعشرات موظفي الـ 30 الف درجة وظيفية للمطالبة بصرف مستحقاتهم

تظاهر العشرات من موظفي الـ 30 الف درجة وظيفية في محافظة البصرة لمطالبة رئيس الوزراء بايجاد حل نهائي لوضعهم المأساوي.

وطالب المتظاهرون في تظاهرة بساحة الطيران وسط البصرة الكاظمي بصرف مستحقاتهم المالية منذ اشهر دون اجور مالية وتثبيتهم كعقود وزارية .

يذكر ان هذه التظاهرة جاءت تزامنا مع وصول الكاظمي الى محافظة البصرة صباح اليوم لبحث عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية والامنية" في المحافظة

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