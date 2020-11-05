التجارة تباشر استلام أول الكميات المسوقة من محصول الشلب

2020/11/05 | 12:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة التجارة، الخميس، عن المباشرة باستلام اول الكميات المسوقة من محصول الشلب من الفلاحين والمزارعين في محافظة النجف بعد بدء الموسم التسويقي لمحصول الشلب 2020 - 2021.



وقالت الوزارة في بيان، نقلا عن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب عبد الرحمن عجي طوفان، وتلقى "ناس" نسخة منه، (5 تشرين الثاني 2020)، انه "ملاكات شركة الحبوب باشرت، اليوم، باستلام اول كمية مسوقة في مركز تسويق (ابوصخير) بفرعها بالنجف حيث بلغت الكمية المستلمة سبعة طن شلب ياسمين ببطاقة رقم واحد".

واشار البيان ان "الشركة كانت قد وجهت فروعها ومواقعها في المحافظات الشلبية فتح ابوابها منذ الاول من شهر تشرين الثاني الحالي للشروع باستلام محصول الشلب من الفلاحين و المزارعين بعد ان تم تهيئة ( خمسة عشر ) مركز تسويقي في ست محافظات شلبية حيث ان المراكز التسويقية توزعت بواقع ( اربعة ) مراكز في محافظة النجف الاشرف و (خمسة) مراكز في الديوانية ومركزان في ذي قار و مثلها في ميسان و مركز تسويق واحد في كل من بابل و المثنى".

ولفت البيان ان "شركة الحبوب هيأت كافة المستلزمات الادارية و الفنية للمراكز التسويقية بالتعاون مع الاقسام الساندة ذات العلاقة ، فضلا عن التعاون والتنسيق مع الدوائر الساندة في المحافظات اعلاه"، منوها انه "من المتوقع ان تسجل الكميات المنتجة هذا الموسم معدلات عالية من حيث الكم والنوع وان تتجاوز ماتم استلامة العام الماضي الذي بلغ اكثر من ( ٣٠٠) الف طن من محصول الشلب بانواعه".

واشار البيان الى ان "وزارة الزراعة كانت قد صادقت على خطة التسويق حيث اوعزت لمديرياتها الزراعية تزويد الفلاحين الكتب الخاصة بالخطة لغرض التوجه الى مراكز التسويق للشروع بالتسويق، بالاضافة الى تعميم اللجنة المركزية للتسويق في شركة تجارة الحبوب رسميا خطة التسويق التي تضمنت الضوابط والتعليمات و المواصفات التسويقية للشلب بنوعية العنبر و الياسمين".

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