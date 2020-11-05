2020/11/05 | 12:27 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]نظمت في مدينتي واشنطن ونيويورك الليلة الماضية واليوم الخميس مظاهرات لأنصار المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنصار بايدن يتظاهرون في نيويورك وواشنطن ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنصار بايدن يتظاهرون في نيويورك وواشنطن ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).