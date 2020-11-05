الزراعة تحدد السبب الرئيسي لنفوق الاسماك وتتخذ إجراءات عاجلة

2020/11/05 | 12:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادأعلنت وزارة الزراعة،الخميس، عن ظهور مرض الكوي هيربس فيروس في الأسماك في مناطق الأنبار وصلاح الدين وبابل ومناطق محددة من بغداد خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنه تم عقد اجتماع لخلية الأزمة وهيئة الرأي في دائرة البيطرة وكان أول تشخيصها أن هذه الإصابات لمرض الكوي هيربس فيروس”.

وبعد تشخيص الإصابات أوصت هيئة الرأي في الدائرة باتخاذ الإجراءات الصحية للسيطرة على المرض باستخدام معقمات خاصة بصورة مجانية وحسب بؤر الإصابة، فضلاً عن التثقيف الإعلامي لمربي الأسماك.

كما طلبت اللجنة من المستشفيات البيطرية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والاستنفار العام وذلك من خلال إبلاغ رؤساء السلطات الإدارية في المحافظات المستهدفة بتشكيل لجان مركزية حسب المادة 16 أولاً من قانون الصحة الحيوانية، فضلا عن رفع درجات الرصد والتحري القصوى في أقفاص وأحواض تربية الأسماك والإبلاغ عن أي حالة مشتبه بها.

ودعت إلى إرسال عينات الى المختبر المركزي، فيما اتخذت اللجنة قراراً بالسماح بنقل الإصبعيات والكفيات بشرط توفر الشهادة الصحية إضافة إلى سماحها بتسويق الأسماك الكبيرة المعدة للتسويق بشرط توفر شهادة صحية بيطرية.

كما شددت اللجنة على إبلاغ المربين وأصحاب مشاريع الأسماك بمراجعة المستشفيات البيطرية لتأشير دخول الوجبات الجديدة ومتابعة الوضع الصحي، مؤكدةً إبلاغ المربين بالامتناع عن تربية أعمار مختلفة من الأسماك بنفس الأقفاص مع التأكيد على المربين بالالتزام بالتعليمات لغرض الوقاية لحين توفر العلاج، فضلا عن زيادة الوعي للمربين والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية لتجنب الإصابة بهذا المرض.

ويعرف مرض الكوي هيربس في الأسماك بالتهاب الكلية الخلالي في أسماك الكارب أو فيروس نخر الخياشيم.

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