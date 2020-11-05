التجارة تجري مفاوضات مع جنرال موتورز الاميركية لتسويق منتجاتها في العراق

2020/11/05 | 12:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة التجارة، الخميس، اجراء مفاوضات مع شركة جنرال موتورز الاميركية، لتسويق منتجاتها في العراق.

واكد مدير عان الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن، ياسن العكيلي، في بيان له اليوم (5 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اجراء مفاوضات مع وكيل شركة جنرال موتورز المصنعة لسيارات شوفرليت وكاديلاك وجي ام سي وايسيديلك، بغية توقيع اتفاق ابتدائي لتسويق هذه المنتجات .

واضاف بان الاتفاق سيسهم في زيادة مبيعات الشركة من السيارات وبالتالي سيؤدي الى زيادة المردودات المالية والربحية مما يعزز مكانتها في السوق العراقيه فضلا عن التواصل مع الزبائن .

وأوضح ان الاتفاق سيحمل في طياته مشروع كبير للبيع بالتقسيط لسيارات شوفرليت عالميا وباسعار تنافسيا واقساط مريحه والذي سيتم الاعلان عنه حال اتمامه.

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