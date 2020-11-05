أسعار النفط تهبط مع انتظار حسم السباق الرئاسي الأمريكي

2020/11/05 | 12:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الخميس، مع ترقب نتائج انتخابات الرئاسة والكونجرس في الولايات المتحدة.

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