الذهب يرتفع 20 دولاراً عالمياً مع ترقب نتائج الانتخابات الأمريكية

2020/11/05 | 12:33 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 20 دولاراً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع هبوط العملة الأمريكية وترقب نتائج الانتخابات الرئاسية.

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