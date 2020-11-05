2020/11/05 | 12:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة .تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني في محافظة الانبار من القاء القبض بناءً على موافقات قضائية على ثلاثة عناصر ارهابية يعملون بما يسمى ديوان الجند التابع الى ولاية الجزيرة بصفة عناصر امنية.



وقال بيان عن الجهاز أن القاء القبض تم بعد ورود معلومات استخبارية وتكثيف الجهد الميداني، مبينا انه تم تدوين اقوالهم اصولياً واعترفوا بجمع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني يلقي القبض على ثلاثة عناصر ارهابية في الانبار وكالة الصحافة المستقلة.

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