البصرة: إصابة 4 عمال بينهم أجنبيان بانفجار في شركة أجنبية

2020/11/05 | 12:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أنفجر أنبوب غاز داخل شركة أجنبية عاملة في مجال النفط بقضاء الدير في البصرة، ما أدى الى اصابة 4 عمال بينهم صينيان.

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