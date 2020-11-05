التجارة تبدأ بإستلام أول كميات الشلب من الفلاحين للموسم ٢٠٢٠ - ٢٠٢١

2020/11/05 | 12:36 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {الفرات نيوز : النجف} اعلنت وزارة التجارة، اليوم الخميس، عن المباشرة باستلام اول الكميات المسوقة من محصول الشلب من الفلاحين والمزارعين في محافظة النجف الاشرف بعد بدء الموسم التسويقي لمحصول الشلب 2020 - 2021.

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