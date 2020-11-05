الكاظمي يصل الى ميناء أم قصر ويعقد اجتماعا مع كوادر الكمارك والموانىء

2020/11/05 | 12:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل الى ميناء أم قصر في محافظة البصرة، ويعقد اجتماعا مع كوادر الكمارك والموانىء .

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