مستذكرا احتجاز موظفي سفارة بلاده .. بومبيو: طهران تواصل سياسة احتجاز الرهائن

2020/11/05 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استذكر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، حادث احتجاز موظفي سفارة بلاده في طهران عام ألف وتسعمئة وتسعة وسبعين بالقول إن النظام الإيراني يواصل سياسة احتجاز الرهائن.

وقال بومبيو في الذكرى الحادية والأربعين لقيام طلاب من اتباع المرشد الإيراني السابق الخميني باحتجاز خمسين موظفا من العاملين بالسفارة الأميركية في طهران بعد احتلالها لمدة وصلت الى أربعمئة وأربعة وأربعين يوما، قال إن النظام الإيراني لا يزال يستخدم الأسلوب غير الإنساني باحتجاز الرهائن، للمضي قدما في سياساته المدمرة في المنطقة وجميع أنحاء العالم، داعيا طهران الى اطلاق سراح عدد من الاميركيين من أصول إيرانية محتجزين لديها منذ سنوات.

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