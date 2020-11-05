ضبط تلاعب بمستحقات فلاحي كركوك وهدر بالأموال لأكثر من ملياري دينار

2020/11/05 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط حالات تلاعب بمستحقات فلاحي كركوك وهدر بالمال العام لأكثر من ملياري ونصف المليار دينار.

الهيئة أكدت في بيان أن كوادرها العاملة في مكتب كركوك تمكنت من ضبط الأوليات الخاصة بصرف مستحقات الفلاحين عن تسويق محصول الحنطة للموسم الزراعي ألفين وأربعة عشر، ووجود تلاعب في الأموال المخصصة للفلاحين ما أدى لحصول هدر بالمال العام نتيجة قيام مدير مجمع مخازن الرياض التابع للشركة العامة لتجارة الحبوب في المحافظة بتكرار الصرف وعدم تطابق بيانات الصرف في الحاسبة مع كشف المصرف، الأمر الذي أدَّى إلى حصول هدرٍ بمبلغٍ يزيد على مليارين ونصف المليار دينار.

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