أعمال عنف في عدد من المدن الأميركية تجبر الشرطة والحرس الوطني على التدخل

2020/11/05 | 12:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجبرت اعمال عنف صاحبت تظاهرات شهدتها مدينة بورتلاند الأميركية، السلطات على الاستعانة بالحرس الوطني للتصدي لتلك الاعمال.

وأعلنت كيت براون حاكمة ولاية أوريجون أن شرطة المدينة اعتقلت عشرة أشخاص وصادرت مفرقعات وآلات حادة وبندقية، خلال أعمال عنف وصفتها بواسعة النطاق والتي رافقها تظاهرات انطلقت في ساعة متأخرة من الليل، بعد عملية التصويت في انتخابات الرئاسة.

وفي ذات السياق اعتقلت شرطة نيويورك نحو خمسين شخصا في احتجاجات اندلعت بالمدينة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، في حين نقل الاعلام الأميركي صورا لحالات مماثلة من العنف في اتلانتا وديترويت واوكلاند.

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