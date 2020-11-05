المالية تعلن إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني

2020/11/05 | 12:53 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تم اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني”.

وكانت المالية قد وجهت باطلاق رواتب المتقاعدين بعد اطلاق رواتب الرعاية الاجتماعية، فيما اكدت ان رواتب الموظفين ستكون حصرًا بعد تمرير قانون الاقتراض.

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