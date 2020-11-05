الكاظمي من البصرة: ما يمر به البلد يدفعنا لبناء اقتصاد لايعتمد كليا على النفط (صور)

2020/11/05 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الخميس، ان ما يمر به البلد يدفع

للتفكير في بناء اقتصاد لا يعتمد كليا

على النفط.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في

بيان تلقت وكالة نون الخبرية، نسخة

منه، ان "ر

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