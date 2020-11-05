دايو تتراجع عن اكمال ميناء الفاو .. هذا ما تطلبه مقابل استمرارها

2020/11/05 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن تراجع

شركة دايو الكورية عن اكمال بناء مشروع

ميناء الفاو، مبينا ان الشركة طالبت

بمبالغ اضافية وتمديد فترة العقد.

وقال المتحدث باسم الوزارة فالح هادي،

ان "شركة دايو تراجعت

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