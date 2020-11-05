اسعار صرف الدولار الامريكي امام الدينار العراقي في الاسواق المحلية

2020/11/05 | 12:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت اسعار صرف الدولار في اسواق

البورصة الرئيسية و الاسواق المحلية

الخميس (5 تشرين الثاني 2020).

وسجلت بورصة الكفاح 125.100 دينار مقابل 100

دولار امريكي، فيما سجلت اسعار سعر صرف

الدولار ليوم امس ال

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