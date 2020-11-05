2020/11/05 | 13:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو،اليوم الخميس،عودة 179 نازحاً من مخيمات المدينة السياحية وعامرية الفلوجة إلى مناطقهم في الأنبار.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)،أن"دفعة جديدة من النازحين عادت الى مناطق سكناها الاصلية في اقضية ونواحي محافظة الانبار ، وذلك ضمن برنامج العودة الطوعية والآمنة التي تنظمها الوزارة".

واوضح ،أن"مخيمات المدينة السياحية وعامرية الفلوجة وبالتعاون والتنسيق مع وزارة النقل وقيادة عمليات الانبار والمحافظة ،شهدت اليوم عودة (179) نازحاً الى محال سكناهم الاصلية في اقضية ونواحي ( الرطبة ، القائم ، الخالدية ، الفلوجة ، الصقلاوية والكرمة ) بمحافظة الانبار،"مبيناً أن"على النازحين الراغبين بالعودة التواصل مع كوادر فروع الوزارة بغية التنسيق معهم لتأمين مستلزمات تلك العودة من كل الجوانب لتوفير الوقت وللجهد المبذول على هذا الصعيد".

وأشار إلى أن" الأيام المقبلة ستشهد عودة وجبات جديدة من العوائل النازحة من مخيمات المحافظة إلى مناطق سكناها الأصلية تمهيداً لغلق المخيمات وإنهاء ملف النزوح في الأنبار ، مؤكداً" سعي الوزارة لإغلاق ملف النازحين بأسرع وقت ممكن بعودة جميع الأُسر النازحة إلى مناطقها المحررة طوعياً مع حل كل الاشكالات التي من شأنها أن تعرقل عودة الاهالي إلى مناطقهم".

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