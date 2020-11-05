الاقتصاد النيابية: البرلمان سيصوت على قانون الاقتراض الجديد

2020/11/05 | 13:34 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار ندى شاكر جودت , الخميس , ان مجلس النواب سيدرج السبت المقبل مشروع قانون الاقتراض الجديد الذي طلبته الحكومة لتامين رواتب الموظفين لما تبقى من السنة الحالية.وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” مجلس النواب ادرج في جدول اعماله لجلسة السبت المقبل فقرة مناقشة والتصويت على السماح للحكومة بالاقتراض الداخلي الذي قدمته الحكومة لتامين الرواتب لما تبقى من السنة الحالية ” .وأضافت ان ” المبلغ الذي طلبته الحكومة من البرلمان مبلغ (مهول ) بحسب قولها وان البرلمان سوف لن يوافق على ذلك المبلغ”.وأوضحت جودت، أن “مجلس النواب واللجنة المالية متاكدون من ان مبلغ العجز الحالي لدى الحكومة بحدود 20% ولذلك سيحدد البرلمان المبلغ الذي من الممكن ان يسهم بتامين الرواتب للاشهر المتبقية من السنة ” .



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