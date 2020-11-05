الكون الكمومي أو الكوانتي 6-10 - جواد بشارة

2020/11/05 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة الكون الكمومي أو الكوانتي 6-10أوحكايات الكوانتوم الغريبة 6ترجمة وإعداد د.



جواد بشارة رؤية علمية تترسخ ويتم التركيز عليها أخيرًا، كنتيجة تجريبية مهمة، علماً بأن الكثير بالنسبة للجاذبية الكمومية يأتي من علم الكونيات:مهما كانت الصياغة الصحيحة لنظرية الجاذبية الكمومية، فهي على أي حال تبقى نظرية في مجال الثقالة الكمومية! لذلك سوف ترث الصعوبات المفاهيمية لفيزياء الكموم، والتي قد ......





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