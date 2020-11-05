اضراب عمال شركة الزيوت في الذاكرة - امل كاظم الطائي

2020/11/05 | 13:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#امل_كاظم_الطائي بطولات عمالية في الذاكرةتحل علينا اليوم الذكرى الثانية والخمسين لاضراب عمال شركة الزيوت النباتية التي سطر فيها عمال الشركة اجمل تلاحم للوقوف بوجه اعتى طغيان .لقد قالوا لا للظلم الذي لحق بهم من قبل النظام الحاكم وكانوا غاية في التنظيم والتنفيذ عكس الوعي العمالي في حينه فقد خاطبوا السلطة بكتب ومراسلات رسمية لمدة طويلة دون جدوى.



ولما لم يبق باب الا وطرقوه من اجل قضيتهم التي تتلخص بمطالبتهم ب ......





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