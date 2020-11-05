الكاظمي: ميناء الفاو يعد من أولويات الحكومة

2020/11/05 | 13:36 - المصدر: الصباح

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البصرة/ الصباح

تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، ميناء أم قصر في محافظة البصرة، واطلع على سير الأعمال في هذا المنفذ المهم، وآليات العمل الجمركية فيه.

وعقد الكاظمي، اجتماعاً مع الملاكات العاملة في الميناء والجمارك، وأكد أن زيارته الحالية هي الثانية خلال مدة وجيزة، من أجل متابعة العمل في المنافذ الحدودية، ويشكل ميناء أم قصر أحد أهم هذه المنافذ، الى جانب الموانىء الأخرى، التي تعد شرياناً حقيقياً في دعم اقتصاد البلد والحركة التجارية، ولا نسمح بأي حالة تهاون وإهمال فيها.

وأوضح أن هنالك تصاعداً في إيرادات الجمارك والمنافذ الحدودية، بفضل جهود العاملين فيها، مشددا على أهمية زيادة إيرادات الدولة من المنافذ والموانىء التي نعمل على تطوير العمل فيها.

وفيما يتعلق بميناء الفاو الكبير، أكد الكاظمي، أنه يعد من أولويات الحكومة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يمر بها البلد، الا أننا سنعمل جاهدين للتوقيع مع الشركات الأجنبية لبدء العمل فيه.

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