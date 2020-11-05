2020/11/05 | 13:36 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الصباح

اعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني الحالي.

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