استشهاد 3 نساء و3 من الشرطة بانفجار عبوتين ناسفتين في ديالى

2020/11/05 | 13:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} استشهد وأصيب 6 أشخاص بينهم ثلاث نساء في محافظة ديالى.

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