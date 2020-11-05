كيف ضاعف كورونا عدد حالات الزواج في العراق؟

2020/11/05 | 13:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يقطب محمد عيسى (65 عاماً) حاجبيه وهو ينتظر دوره في طابور الرسوم الخاص بعقود ‏الزواج في محكمة الأحوال الشخصية في الحلة، ويذكر أن "المحاذير التي اتخذتها المحكمة ‏للحماية من فيروس كورونا جيدة، فهناك مسافات تباعد، والجميع يرتدي قناع الوجه والقفاز، ‏لكن حجم المراجعين كبير".‏

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