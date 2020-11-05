يوفنتوس: بوجبا لاعب رائع

2020/11/05 | 13:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث فابيو باراتيتسي، المدير الرياضي ليوفنتوس، عن الأنباء التي ربطت بين الفرنسي بول بوجبا، نجم مانشستر يونايتد، وبين عودته لصفوف السيدة العجوز من جديد.

ورحل بوجبا عن يوفنتوس وعاد إلى مانشستر يونايتد عام 2016، إلا أن مستواه تراجع بشدة في العامين الأخيرين بعد أن طاردته الإصابات بشكل كبير.

وارتبط اسم بوجبا كثيرًا بالعودة إلى يوفنتوس، حيث أعلن رغبته أكثر من مرة "بخوض تحدٍ جديد بعيدًا عن أولد ترافورد".

وقال باراتيتسي في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "بوجبا حتى هذه اللحظة لاعبًا في مانشستر يونايتد، ومن الصعب التفكير في الانتقالات الآن".

وأضاف: "نحن نحب بوجبا، إنه لاعب رائع، لكن من السابق لأوانه الحديث عن أهدافنا في المستقبل".

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد خسر في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي الممتاز ودوري الأبطال، أمام آرسنال وباشاك شهير، على الترتيب.

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