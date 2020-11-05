بايدن يتوقع الفوز وترامب يبدأ معركة قضائية

2020/11/05 | 13:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للمرة الأولى منذ عام 2000، استيقظ الأمريكيون في اليوم التالي للانتخابات دون معرفة اسم رئيسهم، وسط أجواء سادها أعمال شغب وتوتر.وحاول المرشح الديمقراطي جو بايدن خلال خطاب ألقاه مساء الأربعاء طمأنة الناخبين قائلا إنه سيكون رئيسا لكل الأمريكيين.أما المرشح الجمهوري دونالد ترامب فقد بدأ مناوراته القانونية للطعن في نتائج انتخابات لم تُحسم حتى الآن.

يقترب المرشح الديمقراطي جو بايدن الى الرئاسة الأمريكية أكثر فأكثر من دخول البيت الأبيض بعد تحقيقه فوزين كبيرين في ولايتين رئيسيتين هما يسكونسن وميشيغن، فيما يخوض الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته دونالد ترامب حربا قضائية حقيقية ضده.

وبفوزه بولايتي ويسكونسن وميشيغن اللتين كان فاز بهما ترامب في الانتخابات السابقة، وولاية أريزونا ، بات جو بايدن يتمتع بدعم 264 من كبار الناخبين.



وإذا فاز بولايات نيفادا (ستة من كبار الناخبين) أو جورجيا (16) أو بنسلفانيا (20)، فسيبلغ العدد 270، ما يسمح له بأن يصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

في ولاية بنسلفانيا، لا يزال دونالد ترامب يتقدم بفارق أكثر من 160 ألف صوت حتى الأربعاء.



لكن هذا الفارق يتقلص بسرعة مع فرز بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد.



وغالبية الذين صوتوا بالبريد في الولاية اختاروا جو بايدن.

وفي حين أمضى ترامب جزءا من يوم الأربعاء في بث شكواه على تويتر، تعهد بايدن بتوحيد البلاد إذا فاز في الانتخابات.



وقال بايدن الذي ظهر الأربعاء مع المرشحة لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس في ولايته ديلاوير "ما يجمعنا كأمريكيين أقوى بكثير من أي شيء يمكن أن يفرقنا".

وخلال خطاب مقتضب توقع الديمقراطي جو بايدن الفوز على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية بعد أن حصل على ولايتي الغرب الأوسط المحوريتين ويسكونسن وميشيغان، في حين تحدث الرئيس الجمهوري عن حدوث تزوير وقدم شكاوى قضائية وطالب بإعادة فرز الأصوات.

ولم يصل بايدن إلى حد إعلان فوزه لكنه أطلق موقعا إلكترونيا للتحول إلى بيت أبيض يقوده الديمقراطيون أطلق عليه فريقه اسم (بيلدباك بتر) أي (إعادة بناء للأفضل)، وقال الموقع "إدارة بايدن/هاريس جاهزة للعمل من اليوم الأول".

وللمرة الأولى منذ العام 2000 ، لم يعرف الأمريكيون في اليوم التالي للاقتراع، اسم رئيسهم المقبل الذي سيؤدي اليمين في 20 كانون الثاني/يناير 2021.

وقال جو بايدن في خطاب مقتضب في منزله في ويلمينغتون بولاية ديلاوير "جئت لأقول لكم أنه عندما ينتهي فرز الأصوات، نعتقد أننا سنفوز".

وأضاف أنه عندما تعرف النتيجة، سيكون حان الوقت "لوضع الخطابات العدوانية التي أطلقت خلال الحملة، وراءنا"، مقدما نفسه على أنه موحد لبلد منقسم بعمق.



وأضاف "من أجل أن نتقدم، يجب أن نكف عن معاملة معارضينا كأعداء".

في فينيكس في ولاية أريزونا، تظاهر عشرات من أنصار ترامب مساء الأربعاء في أجواء من التوتر أمام مكتب لفرز الأصوات في المدينة.

وأعلن فريق حملة دونالد ترامب عن أول دعوى قضائية في ولاية ويسكونسن حيث فاز جو بايدن بفارق أقل من واحد بالمئة حسب النتائج شبه الكاملة، كما ذكرت وسائل إعلام أمريكية عدة.

ويريد الجمهوريون المطالبة بإعادة فرز الأصوات وطلبوا من قاض محلي إعادة النظر في الأصوات التي تم فرزها بالفعل.



كما قدموا طلبا لتعليق فرز الأصوات في ولاية بنسلفانيا الأساسية حيث لا تزال النتيجة غير مؤكدة.

وقال مدير حملة ترامب بيل ستيبين "نتخذ إجراءات قانونية لتعليق عملية فرز الأصوات في انتظار شفافية أكبر".



وكان الرئيس نفسه قد هدد ليل الثلاثاء الأربعاء باللجوء إلى المحكمة العليا بدون أن يذكر الأسباب بشكل واضح.

PUKmedia عن فرانس 24

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