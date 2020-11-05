2020/11/05 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلنت وزارة المالية، الخميس، اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني.وذكر بيان للوزارة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أنه “تم إطلاق صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني وعِبْرَ قنوات الصرف الرسمية (المصارف وقنوات الدفع الالكتروني)”.ودعا البيان المتقاعدين، الى”التأكد من المبلغ المُستلم وفاتورة الراتب قبل مغادرة منفذ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المالية تعلن اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني المركز الخبري الوطني.

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