2020/11/05 | 13:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الخميس، ضبط عددٍ من الحاويات، تضمُّ عجلات غير مسموحٍ باستيرادها، فضلاً عن ضبط ثلاثة متهمين تواطؤوا لإخراج شاحنتي حملٍ تحوي موادَّ غير مُصرَّح بها في ميناء أم قصر.وقالت دائرة التحقيقات في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، انه “تمَّ تنفيذهما من قبل فريق عمل مديرية تحقيق البصرة”، […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط حاويات محملة بمواد غير مسموح ومصرح باستيرادها بميناء أم قصر المركز الخبري الوطني.

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