لتخفيف حدة الغضب.. فرنسا تفكر بتعيين مبعوث خاص إلى الدول الإسلامية

2020/11/05 | 13:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ⁨5 نوفمبر 2020⁩ بواسطة ⁨لندن- عربي21- بلال ياسين⁩نشرت صحيفة “الغارديان” تقريرا للمحرر الدبلوماسي باتريك وينتور، قال فيه إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يفكر بتعيين مبعوث خاص له إلى الدول الإسلامية. وأوضحت “الغارديان” أن ماكرون يريد شرح أفكاره للدول الإسلامية، من أجل تخفيف حدة الغضب من دعمه للرسومات المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبحسب الصحيفة، فإن …

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