أمريكا تسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ بدء الجائحة

2020/11/05 | 13:46 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ متابعاتسجلت الولايات المتحدة، الأربعاء، أعلى حصيلة للإصابات اليوم بفيروس “كورونا” منذ بدء الجائحة.وتزامنا مع الانتخابات الرئاسية بين دونالد ترامب وجو بايدن، سجلت الولايات المتحدة الأربعاء 108 آلاف إصابة بفيروس كورونا، وهو الرقم الأعلى على الإطلاق.كما توفي بسبب الفيروس، الأربعاء، نحو 200 شخص، ليصل إجمالي حالات الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 9.8 ملايين، نتج …

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