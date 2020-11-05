صحيفة امريكية : كل من صوت لترامب عنصري ولايهتم لحياة البشر

2020/11/05 | 13:47 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اكد تقرير لصحيفة ( رووت) الامريكية ، الخميس ، ان الازدراء المؤلم الذي تحمله الولايات المتحدة تجاه السود هو لكمه توجه لهم باستمرار حتى تم التعود عليها على الرغم من محاولات تلطيفها ومحاولة انكارالتفوق العنصري للبيض .واضاف ان ” هذه يبرز اليوم عبر نتائج انتخابات عام 2020 فعلى الرغم من أن جو بايدن من المحتمل أن يبرز باعتباره المنتصر ، إلا أن نتائج ممارسة الديمقراطية يوم الثلاثاء الماضي كانت بمثابة تذكير بالازدراء المشترك لأمريكا لمواطنيها السود”.وتابع انه ” وفي بلد منقسم بشدة بسبب السياسة والدين والتوابل ، ربما تكون المشاعر الموحدة الوحيدة لهذه الأمة هي قدرتها على عدم الاهتمام بالسود.حيث تمتد الكراهية الوطنية تجاه عرق واحد عبر الطبقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فكلها تتلقى جرعات متفاوتة من الإمداد اللامتناهي لمناهضة السود لإنه أكبر منتج محلي لأمريكا”.وواصل أنه ” في كل مرة يظهر ترامب صدق نيته معاداة السود، يحتضنه المتعصبون للبيض علانية ويرد لهم الجميل مرارًا وتكرارًا، فقد أهان الولايات ذات الأغلبية السوداء.



و شوه سمعة المتظاهرين السود ووصفهم بأنهم إرهابيون وأثنى على من قتلهم.



حظر التدريب على مناهضة العنصرية.



عين نائبين عامين معاديين علنًا للحقوق المدنية وملأوا إدارته بأشخاص يُنظر إليهم على نطاق واسع على أنهم عنصريون لا يمكن إصلاحهم ، بما في ذلك من النازين الجدد”.وبين ” لذلك نرى ان كل من صوت لترامب عنصري بشكل ما ، فالاشخاص الذين صوتوا لترامب لا يكرهون السود فحب ، بل إنهم ببساطة يهتمون بإمكانية تحقيق مكاسب اليانصيب أكثر من اهتمامهم بحياة البشر وارواحهم حيث يكمن الخطأ في حقيقة أن هؤلاء الناس يعيشون في مجتمع رأسمالي تبدو فيه قيمة حياة السود أقل من إمكانية تحقيق مكاسب اقتصادية واجتماعية غير متوقعة يقدمها البيض”.واشار التقرير الى ان ” كل شخص اسود في امريكا يعرف أن الطريق إلى أن يصبح أميركيًا حقيقيًا يتم مباشرة عبر السود وليس غيرهم ، ولذا يفترض أنه سيكون هناك قمع للناخبين ، وعمليات تطهير ، وتجاهل لقضاياهم، فحتى بعد أن ندلي بأصواتنا ، فإننا نستعد لأنفسنا ، وأعيننا مفتوحة على مصراعيها ، ونتوقع تمامًا أن تقوم أمريكا بلكمنا في وجوهنا السوداء”.



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