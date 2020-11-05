نائب: على الحكومة ان تستقيل إذا لم تستطع توفير مستحقات الموظفين

2020/11/05 | 13:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..طالب النائب عن كتلة بدر عدي شعلان ابو الجون، الخميس، الحكومة بالاستقالة في حال عدم قدرتها على توفير مستحقات الموظفين، مبينا ان هذا الموضوع يمثل الجزء السهل من عملها واخفاقها فيه معناه عدم قدرتها على تحقيق اي شئ اخر.وقال أبو الجون في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، ان “الحكومة تركت جميع الحلول والطرق التي من الممكن لها ان تخرج العراق من الازمة، من اجل إفلاس البلد وجعله بلا اقتصاد، ما يجعلنا نطالبها بالاستقالة حفظا للعراق وشعبه وحفظا لماء وجهها”.واضاف ابو الجون، ان “الحكومة تتفق مع دول هي متجه بالاصل للاتفاق مع الصين وتتوسل بالصين من اجل التعاقد معها لكن حكومتنا تذهب للتفاهم والتعاقد معهم والابتعاد عن المصدر القوي وتهمل اتفاقية الصين وما هذا الا محاولة لإفلاس العراق”.



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