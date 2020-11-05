التخطيط العراقية تعتزم التوجه للشراكة مع القطاع الخاص

2020/11/05 | 13:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزارة التخطيط العراقية، اليوم الخميس، وجود توجه جدي لشراكة حقيقية وأساسية مع القطاع الخاص، في عملية التنمية الاقتصادية.وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الخميس، إن "لدى …

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