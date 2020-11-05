بينها مستحقات الفلاحين وحسم موضوع الحذف والاستحداث.. تفاصيل لقاء محافظ النجف مع وزير المالية

2020/11/05 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان رسمي

وردنا الان من العاصمة بغداد

من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطن النجفي الكريم ولدعم منظومة العمل في النجف الاشرف

محافظ النجف الاشرف السيد لؤي الياسري يزور العاصمة بغداد ويلتقي السيد وزير المالية الدكتور علي علاوي لمناقشة الواقع الخدمي فضلا عن جملة من المواضيع المهمة التي تخدم مدينتنا حيث اتخذت القرارات التالية بعد انتهاء اللقاء

اولا:.



بناءا على طلب المحافظ حصول الموافقة المبدئية لتقسيط أجور اراضي النقابات والدوائر في المحافظة.

ثانيا:.



بناءا على طلب المحافظ توجيه الدائرة المختصة في وزارة المالية لحسم موضوع الواردات المحلية بالمحافظة .

ثالثا:.



بناءا على طلب المحافظ حصول الموافقة لتخصيص بعض الاراضي السكنية الى بعض النقابات بالمحافظة .

رابعا:.



بناءا على طلب المحافظ حسم ملف المستشفى الالماني والمبلغ المتبقي من التخصيصات للشركة المنفذة من اجل الضغط على الشركة لاكمال المستشفى با اقصى سرعة .

خامسا:.



بناءا على طلب السيد المحافظ حسم موضوع بعض ضباط قيادة شرطة المحافظة والمتاخرة رواتبهم منذ ٨ اشهر .

سادسا :.



الموافقة على حسم موضوع الحذف والاستحداث لدوائر المحافظة ودوائر فك الارتباط بعد اقرار الموازنة وهذا الامر سيزيد من توفير درجات التعينات لبعض دوائر المحافظة.

سابعا:.حصول الموافقة على أبرام العقود لبعض المشاريع مع وزارة المالية في محافظة النجف الاشرف.

ثامنا:.



مناقشة ملف السياحة في المحافظة وتطويرها وكذلك تم مناقشة ملف الخدمات في عموم المحافظة المركز والاقضية والنواحي .

تاسعا:.



مناقشة مستحقات الفلاحين والمزارعين من ابناء النجف الكرام من اجل نيل حقوقهم وتخفيف معاناتهم.

عاشرا :.



مناقشة اضافة تخصيصات مالية اضافية لمشاريع الاعمار في المحافظة واطلاق التخصيصات للمشاريع المنفذة من أجل ديمومة العمل واستمرار العمران

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