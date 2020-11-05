بالفيديو.. مواطن لبناني يحرق نفسه أمام دائرة الضمان الاجتماعي في بيروت

2020/11/05 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

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أقدم مواطن لبناني، اليوم الخميس، على إحراق نفسه أمام دائرة الضمان الاجتماعي في العاصمة بيروت.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن "مواطناً أقدم على إضرام النار في جسده، أمام دائرة الضمان الاجتماعي، وسط العاصمة بيروت، دون معرفة الأسباب".

وفي منتصف يونيو/حزيران 2020، اندلعت احتجاجات جديدة في البلاد عقب تراجع قيمة الليرة اللبنانية إلى حدود غير مسبوقة.



وترافق التراجع مع إغلاق متاجر أبوابها وصرف العديد من العمال والموظفين عقب أزمة تفشي كوفيد-19.

في 10 يوليو/تموز، عُقدت آخر جلسة مع صندوق النقد الدولي قبل أن تعلق المفاوضات بانتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين تقديراتهم لحجم الخسائر وكيفية وضع الإصلاحات قيد التنفيذ.

لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..لبناني يحرق نفسه أمام مركز الضمان الإجتماعي في منطقة بئر حسن في #بيروت ولا معلومات حتى الآن عن حالته الصحية#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/63Fov3NaMM

— Bissane Tarraf بيسان طراف (@TarrafBissan) November 5, 2020

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