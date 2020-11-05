بيان من خلية الإعلام الأمني بشأن انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى

2020/11/05 | 13:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، بياناً بشأن انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "3 نساء قتل بانفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية نوع ستوتة كانت تقلهن في منطقة ناحية العبارة بمحافظة ديالى".

وأضافت، أنه "عند وصول قوة من الشرطة الى محل الحادث انفجرت عبوة أخرى، مما ادى الى مقتل 3 من المنتسبين".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مدير ناحية العبارة 15 كم شمال شرقي بعقوبة بمحافظة ديالى، شاكر التميمي، بمقتل امرأتين وإصابة أربعة أخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "عبوتين ناسفتين، انفجرتا في طريق زراعي بين ناحية العبارة وقرية زهرة، إحداهما كانت موضوعة في جانب نهر خريسان وانفجرت على دراجة نارية".

وأضاف، أن "الثانية انفجرت على دورية للشرطة، كانت تروم الوصول إلى موقع الانفجار الأول، مما اسفر عن العبوتين، مقتل امرأتين وإصابة أربعة أخرين بينهم شرطي بحالة حرجة".

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