مديرية شهداء كربلاء تدعو ذوي الشهداء الى ترويج معاملات منح القروض العقارية

2020/11/05 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

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كربلاء /نينا/ دعا مسؤول قسم ضحايا النظام البائد في مديرية شهداء كربلاء محمد رزاق علي الخفاجي ذوي شهداء ضحايا النظام البائد ممن استلم قطعة أرض سكنية ولم يروجوا معاملة المنحة العقارية الى مراجعة المديرية لغرض اكمال الإجراءات الخاصة في المنحة العقارية البالغة ثلاثون مليون دينار .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ إن المديرية تدعو ذوي الشهداء كافة لتحديث بياناتهم، كون الكثير منهم تغيرت ارقام هواتفهم مما يحول دون التواصل معهم.



مشيرا الى أن القسم يتضمن 4205 عائلة شهيد تم المصادقة عليهم ضمن قانون مؤسسة الشهداء ، و600 معاملة قيد الإنجاز.واوضح ان المديرية مازالت تستقبل عوائل الشهداء ممن لم يتسن لهم ترويج معاملة تصديق شهيدهم ، فنحن ندعو جميع ذوي الشهداء لمراجعة المديرية لغرض اكمال اجراءاتهم القانونية ./انتهى

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