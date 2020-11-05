أمرأة تقتلِ رضيعتها بعد خلاف مع زوجهـا في دهوك

2020/11/05 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اقدمت احدى النساء من اهالي محافظة دهوك ، فجر هذا اليوم ، على قتلِ رضيعتها ذات الأربعةِ أشهر ، بعد خلافٌ أسري مع زوجهـا ، ولم تعرف اسباب الخلاف العائلي بعد حيث فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث بعد اعتقال الام الجانية./انتهى5

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