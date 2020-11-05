دعوة نيابية الى استقالة الحكومة في حال عدم قدرتها على توفير مستحقات الموظفين 

2020/11/05 | 13:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعـا النائب عن كتلة بدر عدي شعلان ابو الجون، الحكومة الى الاستقالة في حال عدم قدرتها على توفير مستحقات الموظفين .واوضح أبو الجون ، ان "الحكومة تركت جميع الحلول والطرق الممكن لها ان تخرج العراق من الازمة، من اجل إفلاس البلد وجعله بلا اقتصاد، ما يجعلنا نطالبها بالاستقالة حفظا للعراق وشعبه وحفظا لماء وجهها"، مبينا ان " هذا الموضوع يمثل الجزء السهل من عملها واخفاقها معناه عدم قدرتها على تحقيق اي شئ اخر".واضاف ، في بيان صحفي ، ان "الحكومة تتفق مع دول هي متجهة بالاصل للاتفاق مع الصين وتتوسل بالصين من اجل التعاقد معها ، لكن حكومتنا تذهب للتفاهم والتعاقد معهم والابتعاد عن المصدر القوي وتهمل اتفاقية الصين وما هذا الا محاولة لإفلاس العراق"./انتهى5

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