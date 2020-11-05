الاعلام الامني يبين تفاصيل انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى وعدد الضحايا

2020/11/05 | 13:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداصدرت خلية الاعلام الامني، اليوم الخميس، بياناً بشأن انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى.وقالت الخلية، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن “3 نساء استشهدنَ بانفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية نوع (ستوته) كانت تقلهن في ناحية العبارة بمحافظة ديالى”.واضافت، انه “عند وصول قوة من الشرطة الى محل الحادث انفجرت عبوة أخرى، مما …

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