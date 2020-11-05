استشهاد 3 نساء واصابة 3 منتسبين بانفجارين بديالى

2020/11/05 | 13:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة نيويورك: لن نتسامح مع أي أعمال عنف

أصدرت شرطة مدينة نيويورك الأمريكية تحذيرا يوم الثلاثاء قالت فيه إنها لن تتسامح مع أي أعمال عنف قد تندلع بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

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