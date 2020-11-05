2020/11/05 | 13:58 - المصدر: عين العراق

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الخميس 5 نوفمبر 2020 | 01:40 مساءً | عدد القراءات : 26

الفتح: اجماع على تمرير قانون الاقتراض

أعلن تحالف الفتح، الخميس، وجود إجماع سياسي على تمرير قانون العجز المالي الأسبوع المقبل.

وقال النائب عن التحالف عباس، إن " مجلس النواب سيناقش القراءة الثانية لقانون تمويل العجز في جلسة السبت المقبل، مرجحاً التصويت عليه بجلسة جديدة تحددها الرئاسة.

وأشار إلى أن "صرف الرواتب أمر حتمي ولا يمكن أن يتجاوز الأسبوع المقبل ".

وأكد الزاملي "وجود إجماع سياسي داخل البرلمان على تمرير قانون الاقتراض" ، مشيراً إلى أن "فقرات القانون قللت والمبالغ المتضمنة تم تخفيضها".

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