كوريا الشمالية تحظر التدخين في الأماكن العامة

2020/11/05 | 13:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرض مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية حظراً على التدخين في بعض الأماكن العامة لتزويد المواطنين بـ"بيئة معيشية صحية"، بحسب ما نقلته صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية.

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