2020/11/05 | 13:58 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الأمني، الخميس (5 تشرين الثاني 2020)، بياناً بشأن انفجار عبوتين ناسفتين في محافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقته قناة (7SKY) إن “3 نساء قتلن بانفجار عبوة ناسفة على دراجة نارية نوع ستوتة كانت تقلهن في منطقة ناحية العبارة بمحافظة ديالى”.

وأضافت، أنه “عند وصول قوة من الشرطة الى محل الحادث انفجرت عبوة أخرى، مما ادى الى مقتل 3 من المنتسبين”.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف مصدر امني في ديالى عن مقتل امرأتين وإصابة أربعة أخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في طريق زراعي بين ناحية العبارة وقرية زهرة، إحداهما كانت موضوعة في جانب نهر خريسان وانفجرت على دراجة نارية”.

وأضاف، أن “الثانية انفجرت على دورية للشرطة، كانت تروم الوصول إلى موقع الانفجار الأول، مما أسفر عن العبوتين، مقتل امرأتين وإصابة أربعة أخرين بينهم شرطي بحالة حرجة”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإعلام الأمني يوضح بشأن انفجار عبوتين ناسفتين في ديالى 7 SKY TV.

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