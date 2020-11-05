مجلس القضاء الاعلى يحدد موعداً جديداً لاجراء امتحان الكفاءة القانوني للدورة 43‏

2020/11/05 | 13:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مجلس القضاء الأعلى عن موعد إجراء امتحان الكفاءة القانوني للمتقدمين للدراسة في المعهد القضائي للدورة (43) محدداً يوم ‏الجمعة الموافق 13/11/2020 في جامعة بغداد/ كلية القانون، في الساعة التاسعة صباحاً ولمدة خمس ساعات‎.‎

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “الامتحان يشمل من تنطبق عليهم شروط وضوابط التقديم للدراسة في المعهد ‏القضائي والمبينة اسماءهم في القائمة المرافقة، علما أن المواد الداخلة في الامتحان هي “قانون المرافعات المدنية، القانون المدني، ‏قانون أصول المحاكمات الجزائية، قانون العقوبات، قانون الأحوال الشخصية‎”.

ولفت الى أن مجلس القضاء الاعلى حدد ضوابط امتحان الكفاءة القانونية وفق النقاط الواردة في أدناه‎:‎اولا‎:‎‎1‎‏ ‏‎- ‎ابراز هوية الاحوال المدنية أو البطاقة الموحدة أو هوية الموظف للممتحن الذي تم اعلان اسمه لأداء الامتحان من ادارة المعهد ‏عند الدخول الى القاعة الامتحانية‎.‎‎2‎‏ ‏‎-‎لا يسمح بالدخول الى قاعة الامتحان بعد توزيع الاسئلة مهما كان العذر‎.‎‎3‎‏ ‏‎-‎يحظر ادخال اي مطبوع او جهاز موبايل او اجهزة استماع او سلاح‎.‎‎4‎‏ ‏‎- ‎الاجابة على الاسئلة في الدفتر الامتحاني وبقلم جاف ازرق او اسود حصرا وبخط واضح وعدم وضع اية علامة او اشارة ليس ‏لها علاقة بالاجابة او ممكن ان تشير الى هوية الممتحن ولا يجوز الكتابة على الغلاف الخارجي للدفتر الا وفق ما ورد فيه من حقول ‏وبخلافه يسحب الدفتر‎.‎‎5‎‏ ‏‎-‎لا يسمح بتغيير مكان جلوسه في قاعة الامتحان الا بموافقة رئيس القاعة‎.‎‎6‎‏ ‏‎-‎لا يسمح بالخروج من قاعة الامتحان الا لاعتبارات صحية وبأذن رئيس القاعة وبمرافقة مراقب من القاعة‎.‎‎7‎‏ ‏‎-‎يمنع الكلام اثناء الامتحان او القيام بأية حركة من شأنها ان تسهل عملية الاخلال بالنظام‎.‎ثانيا:يمنع دخول المشترك الى الامتحان اذا خالف ماورد في الفقرتين (1) و(2) من البند (اولا) من هذه الضوابط‎.‎ثالثا: يسحب دفتر الامتحان في حالة مخالفة احكام الفقرات (3) و(5) و(6) و(7) من البند اولا من هذه الضوابط‎.‎رابعا: يستبعد المعهد الدفاتر الامتحانية في حالة مخالفة الفقرتين (4) و(7)من هذه الضوابط‎.



‎خامسا: تطبيقا لاجراءات الوقاية الصحية والسلامة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا يلتزم المتقدم للامتحان بلبس الكمامة وبخلافه ‏يمنع من دخول القاعة‎.‎

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