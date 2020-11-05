مجاري كربلاء تضع خطة متكاملة استعدادا لموسم الامطار

2020/11/05 | 13:58 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت مديرية مجاري كربلاء، الخميس، عن وضع خطة متكاملة لفصل الشتاء وموسم الامطار من خلال تهيئة المحطات وتسليك الشبكات.وقال مدير المديرية عامر عبيد في تصريح لـ/المعلومة/، ان “مجاري كربلاء وضعت خطة متكاملة لموسم الامطار من خلال تسليك شبكات المجاري الثقيلة والامطار وفك الاختناقات الحاصلة في السنوات السابقة، وتنظيف محطات الرفع وصيانة الاعمال الميكانيكية والكهربائية، وزيادة القدرات التصريفية لبعض المحطات”.واضاف عبيد انه “تم ادخال جميع الاليات التخصصية الى الورشة الفنية لغرض الصيانة، وصيانة المعدات الميكانكية”، مؤكدا ان المديرية كل عام تحدد مواقع الخلل خلال موسم الامطار ونعمل على تجاوزها في خط السنوات اللاحقة.ودعا عبيد المواطنين الى ان “يكون استخدام شبكات المجاري بشكل صحيح، وعدم رفع الاغطية، اذ ان اي مقطع يحصل فيه انسداد بسبب سوء الاستخدام يؤثر على منطقة كاملة”.



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