بالصور .. الكاظمي يفتتح بوابات ميناء أم قصر الإلكترونية ويؤكد أهمية إنجاز ميناء الفاو

2020/11/05 | 13:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افتتح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بوابات ميناء أم قصر الإلكترونية الموحدة ضمن مشروع ساحة الترحيب الكبرى.كما اطلع رئيس الوزراء، على سير الأعمال في ميناء أم قصر وآليات الاعمال الكمركية المتبعة فيه، كما عقد اجتماعا مع الكوادر العاملة في الميناء والكمارك، مشددا على أهمية زيادة إيرادات الدولة من المنافذ والموانئ.



وفيما يتعلق بميناء الفاو الكبير، أكد الكاظمي، أن المشروع يعد من أولويات الحكومة التي تعتزم إنجازه على الرغم من التحديات الكبيرة.

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